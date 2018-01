HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vapiano von 27 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Vapiano sei die einzige börsennotierte, global agierende Restaurantkette in Europa, schrieb Analyst Stuart Gordon in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie zum gesamten Freizeitsektor. Sein Vertrauen in die Wachstumsaussichten sei noch gestiegen, so der Experte./ag/la

Datum der Analyse: 10.01.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A0WMNK9

AXC0077 2018-01-11/08:37