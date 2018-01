FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - BASF -Aktien haben am Donnerstagmorgen von einer Empfehlung des Investmenthauses Mainfirst profitiert. Sie stiegen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 0,43 Prozent auf 93,68 Euro.

Der Chemiekonzern dürfte 2017 dank eines starken Öl & Gas- sowie Chemiegeschäfts deutlich besser abgeschlossen haben als am Markt erwartet, schrieb Analyst Andreas Heine in einer Studie. Auch 2018 dürften die Geschäfte gut laufen. Er stufte die Aktien von"Neutral" auf "Outperform" hoch und hob sein Kursziel von 95 auf 109 Euro an.

Ein weiterer Kurstreiber ist laut Heine der Konzernumbau. So dürfte die geplante Übernahme von Dea durch die BASF-Öltochter Wintershall der erste Schritt für den Ausstieg aus dem Bereich sein. Die Konzernstruktur würde dann einfacher und weniger kapitalintensiv werden. Gleichzeitig stärke BASF durch den Kauf von Teilen des Geschäfts mit Saatgut und Unkrautvernichtungsmitteln von Bayer seine robusten, weniger schwankungsanfälligen Bereiche./mis/jha/

ISIN DE000BASF111

AXC0078 2018-01-11/08:38