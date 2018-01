Exklusiver Schmuck wurde in den meisten Regionen im Weihnachtsgeschäft stark nachgefragt und füllte daher die Kassen des Luxusgüterkonzerns Richemont im Weihnachtsquartal: Der Umsatz stieg nach Unternehmensangaben im dritten Quartal des am 31. März 2018 endenden Geschäftsjahres 2017/18 währungsbereinigt um 7 % auf 3,119 Mrd. Euro. Damit schwächte sich das Wachstum wie erwartet gegenüber dem ersten Halbjahr etwas ab, als das Plus 12 % betragen hatte. Dies lag aber auch an besonders schwachen Halbjahres-Vergleichszahlen im Zeitraum 2016/17. Besonders gut lief es im Raum Asien-Pazifik. Weniger gut lief der Absatz bei Markenuhren.



Angaben zum Gewinn sowie eine Geschäftsprognose machte Richemont wie üblich nicht. Der Gewinn wird jeweils halbjährlich ausgewiesen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info