FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Fraport -Aktien sind am Donnerstagmorgen nach einer Kaufempfehlung der Großbank UBS auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 1,51 Prozent auf 95,20 Euro gestiegen. Auf Xetra wäre das ein Rekordhoch.

Das Wachstum am Flughafen Frankfurt ziehe wieder an und die externen Aktivitäten des Flughafenbetreibers entwickelten sich schwungvoll, schrieb Analyst Cristian Nedelcu in einer Studie. Die Markterwartungen für den operativen Gewinn im laufenden Jahr erschienen zu niedrig. Der Experte stufte die Papiere um gleich zwei Stufen von "Sell" auf "Buy" hoch und hob das Kursziel von 62 auf 105 Euro an.

Sollte der Analyst Recht behalten, würden die Aktien ihren steilen Aufwärtstrend fortsetzen. Sie hatten 2017 mit einem Plus von mehr als 63 Prozent zu den Favoriten im MDax gezählt./mis/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005773303

AXC0083 2018-01-11/08:54