Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Unilever PLC vor Jahreszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 3820 Pence belassen. Der Konsumgüterkonzern dürfte im vergangenen Jahr organisch geringer gewachsen sein, schrieb Analyst Mitch Collett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er revidierte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2017 bis 2019 leicht nach unten und passte sie damit unter anderem an die jüngsten Währungsentwicklungen an./edh/zb Datum der Analyse: 11.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0014 2018-01-11/09:04

ISIN: GB00B10RZP78