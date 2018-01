Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für den Luxusgüterkonzern Kering vor Jahreszahlen von 380 auf 405 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. In Erwartung eines erneut sehr hohen organischen Wachstums der Marke Gucci habe er seine Gewinnprognosen (bereinigtes Ebit) für die Jahre 2017 bis 2019 erhöht, schrieb Analyst Rogerio Fujimori in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aufgrund steigender Risiken im Modegeschäft und eines im Branchenvergleich eher begrenzten Aufwärtspotenzials der Aktie bleibe es aber beim neutralen Anlagevotum./edh/zb Datum der Analyse: 11.01.2018

ISIN: FR0000121485