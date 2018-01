Der deutsche Leitindex hat gestern nach fünf Gewinntagen in Folge einen Rückschlag erlitten. Zeitweise rutschte der DAX in die Nähe der Marke von 13.200 Punkten. Zum Ende des Tages konnte er einen Teil seiner Verluste allerdings wieder wettmachen. Der Schlusskurs lag bei 13.281 Punkten. Das ist ein Minus von 0,8 Prozent. Marktidee: General ElectricGeneral Electric hat ein hartes Jahr hinter sich. Das gilt sowohl für das Unternehmen selbst als auch für die Aktie. Am 28. Dezember markierte das Papier einen Tiefpunkt bei 17,25 Dollar. Dort startete eine dynamische Erholungsrally. Dabei kletterte der Kurs gleich über mehrere wichtige technische Marken.