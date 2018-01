Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Axa auf "Overweight" mit einem Kursziel von 29,20 Euro belassen. Die Franzosen kämen nach seinem Favoriten Allianz an zweiter Stelle in der europäischen Versicherungsbranche, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für Impulse könnten Neuigkeiten zu Verkäufen in Randbereichen des Konzerns sorgen. Er sieht im Laufe des Frühjahrs Chancen auf ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von 1,5 Milliarden Euro./ag/zb Datum der Analyse: 11.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0022 2018-01-11/09:18

ISIN: FR0000120628