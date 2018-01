Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Glencore von 470 auf 450 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Angesichts steigender Inflationserwartungen in den USA werde der im Vergleich zum Gesamtmarkt immer noch sehr niedrig bewertete Minensektor zunehmend attraktiv, schrieb Analyst Tyler Broda in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Für den Rohstoffkonzern Glencore reduzierte der Experte allerdings seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2017 und 2018./edh/zb Datum der Analyse: 11.01.2018

