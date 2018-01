Der US-Chiphersteller Qualcomm und BYD haben eine Zusammenarbeit bekanntgegeben. In Zukunft werden Qualcomms Chips aus dem Bereich Automotive in die Elektroflitzer von BYD gepackt.Im Vordergrund steht die Vernetzung des Autos. Auch das Fahrerlebnis will BYD dadurch aufpeppen.Bislang setzte BYD mehrere verschiedene Chips in einem Auto ein. Mit der Lösung von Qualcomm setzt BYD jetzt nur noch auf einen einzige Einheit, die so genannte Snapdragon 820A Automotive Plattform von Qualcomm. Schöner Nebeneffekt: Dadurch wird die Reichweite des Stromers steigen.

