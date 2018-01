Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Hellenic Exchanges -1,26% auf 5,5, davor 8 Tage im Plus (8,58% Zuwachs von 5,13 auf 5,57), Sartorius -1,08% auf 87,15, davor 7 Tage im Plus (11,2% Zuwachs von 79,23 auf 88,1), Patrizia Immobilien -2,46% auf 20,58, davor 7 Tage im Plus (9,3% Zuwachs von 19,3 auf 21,1), Cancom -2,93% auf 72,9, davor 7 Tage im Plus (10,07% Zuwachs von 68,23 auf 75,1), TECDAX -1,35% auf 2649,77, davor 7 Tage im Plus (6,41% Zuwachs von 2524,35 auf 2686,16), Volkswagen -0,72% auf 179,5, davor 6 Tage im Plus (7,17% Zuwachs von 168,7 auf 180,8), Baxter International -1,37% auf 68,43, davor 6 Tage im Plus (7,33% Zuwachs von 64,64 auf 69,38), Leoni -1,14% auf 64,04, davor 6 Tage im Plus (3,83% Zuwachs von 62,39 auf 64,78), Nokia -1,92% auf 4,028, davor 6 Tage im Plus (5,47%...

