Philip Morris International (WKN:A0NDBJ) hatte 2017 keine gute Performance, aber sein Anstieg um 15 % war ein schöner Gewinn nach Jahren der schleppenden Renditen des Tabakgiganten. Seit Jahren hat Philip Morris mit Gegenwind an mehreren Fronten zu kämpfen, und obwohl einige dieser Herausforderungen im vergangenen Jahr ein wenig nachgelassen haben, bleiben andere ein Hindernis für Kursgewinne.



Viele schauen auf das, was 2018 für den Marlboro-Hersteller bringen wird. Der Anfang des Jahres ist daher ein guter Zeitpunkt, um zu sehen, was Philip Morris im Jahr 2017 erreicht hat. Wenn wir verstehen, wie das Unternehmen schwierige Bedingungen gemeistert hat, können wir besser ...

