FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Equinet hat Ferratum von "Accumulate" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 31 auf 32 Euro angehoben. Analyst Philipp Häßler passte sein Bewertungsmodell in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an den Ausblick des Finanzdienstleisters an. Er stockte sein Kursziel aufgrund der gestiegenen Branchenbewertung etwas auf, das Potenzial reiche für eine Empfehlung aber nicht mehr aus./ag/zb

Datum der Analyse: 11.01.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN FI4000106299

AXC0102 2018-01-11/09:35