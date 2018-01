Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport von "Sell" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 62 auf 105 Euro angehoben. Analyst Cristian Nedelcu begründete die Doppelhochstufung der Aktie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit dem wiedergekehrten Wachstumsschub am Frankfurter Flughafen sowie der positiven Geschäftsdynamik bei den Beteiligungen an ausländischen Airports./edh/la Datum der Analyse: 11.01.2018

