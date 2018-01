Ford Motor Co. 0.09% Mandkind (EDM2049): Ford baut ruhig und bedacht Autos und macht darüber hinaus wenig Schlagzeilen. An sich ist das nicht schlecht. Ein sehr hoher Cashflow sowie ein sehr schlechtes Kursjahr bringen Kursideen mit sich. Auch in Amerika wird man langsam auf "normale" Autos umschwenken, da die riesigen SUVs und Jeeps zu teuer im Unterhalt werden. Ich spekuliere ebenfalls auf Autokäufe durch die US-Steuerreform. Als Ziel nehme ich 16, abgesichert wird relativ eng bei 8,50. (11.01. 09:38) >> mehr comments zu Ford Motor Co.: www.boerse-social.com/launch/aktie/ford_motor_co Beiersdorf 0.04% Mandkind (EDM2049): Beiersdorf ist Nivea und Tesa (und viele andere). Ich spekuliere auf Grund der soliden Zahlen und des sehr nahen Allzeitshochs...

