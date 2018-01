Die Analysten von Warburg Research senken heute ihr Kursziel für die Aktie der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008) um einen Euro auf 14,40 Euro. Das mag die Aktie zum Handelsstart drücken - aber das ist nicht der einzige Grund. Gestern hatte Bloomberg gemeldet, China denke darüber nach, die Käufe von US-Staatsanleihen einzuschränken oder gar einzufrieren. Was den Aktienmarkt an sich nervös machte, war für die Banken von Vorteil, denn käme es zu einem zügig höheren Zinsniveau an den internationalen Anleihemärkten, wäre es für Banken einfacher, bessere Margen zu erzielen. Auch, wenn das nur etwas bringen würde, wenn das auch für die Leitzinsen gälte und ein weltweiter Trend würde: Die Bankaktien stiegen. Heute nicht mehr, denn:

Es hieß aus, wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...