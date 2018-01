Der von pfp Advisory beratene und vom Deutsche-Bank-Verbund emittierte DB Platinum IV Platow Fonds überzeugt durch satte Renditen. Wir haben uns das Konzept von Christoph Frank, geschäftsführendem Gesellschafter bei pfp Advisory, erklären lassen.FondsDISCOUNT.de: Herr Frank, gemeinsam mit Ihrem Geschäftspartner Roger Peeters beraten Sie bei pfp Advisory den Deutschland-Aktienfonds "DB Platinum IV Platow Fonds " (ISIN Privatanleger-Tranche: LU1239760025) bereits seit Auflage im Jahr 2006. Bevor wir darauf genauer zu sprechen kommen: Wie sind Ihre Erwartungen für das Börsenjahr 2018?Christoph Frank: Im Frühjahr wird die laufende Hausse wohl in ihr zehntes Jahr gehen. Dieser Bullenmarkt ist damit bereits einer der längsten überhaupt im historischen Vergleich. Zwar sind die Gewinne der börsennotierten Unternehmen seit 2009 ebenfalls deutlich gestiegen, aber nicht im gleichen Tempo wie die Aktienkurse. Deshalb sind Aktien im Schnitt nicht mehr so günstig wie zu Beginn des Zyklus, in den USA sogar bereits ausgesprochen hoch bewertet. Andererseits fehlen im aktuellen Niedrigzinsumfeld ertragreiche Anlagealternativen. In der Summe erwarten wir ein zufriedenstellendes Börsenjahr, das allerdings niedrigere Renditen und höhere Volatilitäten als 2017 aufweisen dürfte.Haben Sie bereits interessante Branchen und Unternehmen identifiziert?Wir verfolgen einen strikten Stock-Picking-Ansatz, schauen uns also die einzelnen Unternehmen bzw. deren Chancen und Risiken an. In welchen Branchen wir dann über- bzw. unterdurchschnittlich präsent sind, ergibt sich indirekt aus diesem Auswahlprozess und nicht etwa durch eine Vorab-Identifizierung interessanter Branchen. Da wir einen langfristigen Investmentansatz verfolgen und den kompletten deutschen Aktienmarkt permanent screenen, ändern sich unsere Vorlieben durch einen Jahreswechsel normalerweise nicht. Seit einigen Quartalen ist im Platow-Fonds der Software- und IT-Sektor stark vertreten und mit dieser Aufstellung gehen wir auch ins neue Jahr.Auch für Ihren DB Platinum IV Platow Fonds lief 2017 - ebenso wie die Vorjahre - ganz hervorragend. Seit Auflage am 15. Mai 2006 konnten Ihre Anleger von einer Rendite von 291 Prozent profitieren, zahlreiche Konkurrenzprodukte konnten Sie beispielsweise mit einer Performance von gut 148 Prozent in fünf Jahren in den Schatten stellen. Was macht Ihren Erfolg aus?Wir vermuten, dass der sehr ausgefeilte Investmentprozess und dessen strikte Anwendung den Unterschied ausmachen. Hilfreich ist sicher auch, dass mein Geschäftspartner und ich jeweils mehr als 20 Jahre Erfahrung am deutschen Aktienmarkt besitzen. Überdies wurden alle Investmententscheidungen bezüglich des Platow-Fonds seit Beginn von einem von uns oder beiden zusammengetroffen. Kennzeichnend für den DB Platinum IV Platow Fonds ist also eine in der Fonds-Branche eher selten anzutreffende Kontinuität bei Schlüsselpersonen und Anlagestil.An welchen Anlegertyp richtet sich das Konzept?Der Fonds kann interessant sein für Anleger, die die Chancen des kompletten deutschen Aktienmarkts nutzen möchten, die damit verbundenen Risiken tragen können, ihr Kapital mittel- bis langfristig anlegen wollen und einen aktiven Managementansatz ohne Orientierung an einem Vergleichsindex schätzen. Wer passive Investments bevorzugt, einen sicheren Ertrag anstrebt oder kurzfristig anlegen möchte, sollte sein Geld besser woanders einsetzen.

