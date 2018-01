Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-01-11 / 10:47 *Pressemitteilung* München, 11. Januar 2018 Passend zum Jahresanfang und zur Freude vieler Kinder und Familien, geben die Your Family Entertainment AG (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV) mit Sitz in München (kurz: YFE) und die 1&1 Telecommunication SE (kurz: 1&1) den Start eines neuen TV Angebots in Deutschland bekannt, bei dem die beiden Füchse natürlich nicht fehlen werden. 1&1, ein Unternehmen, das vor allem durch sein attraktives Preis-Leistungsverhältnis und seinen mehrfach ausgezeichneten Service bereits vielen Deutschen ein Begriff ist, wird sein Produktportfolio um ein eigenständiges TV Angebot "1&1 Digital-TV" erweitern. Das TV Angebot wird Neukunden und bestehenden Kunden über die DSL-Angebote von 1&1 zur Verfügung stehen. Nach dem Gewinn des prestigeträchtigen Eutelsat TV Awards als bester Kindersender 2016, stellt die Aufnahme von "Fix&Foxi" in das TV Angebot von 1&1 für die YFE einen weiteren Schritt in der kontinuierlichen Expansion im nationalen, wie internationalen Raum dar. Der Sender "Fix&Foxi" wird von eben jenen beiden berühmt-bezaubernden Füchsen moderiert und bietet eine große Auswahl an animierten Programmen und live-action Shows für Kinder und die ganze Familie, mit klassischen Charakteren, Premieren und brandneuen Serien. *Alexander Neemann, Vertriebsleiter des Senders: *"Wir sind sehr stolz, mit 1&1 einen weiteren Partner für unseren Sender Fix&Foxi gefunden zu haben und fühlen uns bestätigt, mit einem Fokus auf edukative, sichere aber vor allem unterhaltsame und spannende Inhalte den richtigen Weg zu gehen. Getragen durch eine Marke, die eine enorme Strahlkraft besitzt und Klein und Groß fasziniert." *Über die 1&1 Telecom GmbH* Die 1&1 Telecommunication SE ist mit über 12 Millionen Kundenverträgen ein führender DSL- und Mobilfunkanbieter in Deutschland. Die 1&1 Telecommunication SE ist eine Tochtergesellschaft der Drillisch AG, einem Unternehmen der United Internet Gruppe, zu der auch alle anderen 1&1-Gesellschaften gehören. *Über Your Family Entertainment AG* Die Your Family Entertainment AG (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV) mit Sitz in München (kurz: YFE) hat eine langjährige Expertise im TV-Markt. YFE ist Produzent und Lizenzhändler von qualitativ hochwertigen Unterhaltungsprogrammen für Kinder und die ganze Familie. Das Unternehmen verfügt über eine der größten senderunabhängigen Programmbibliotheken für Kinder- und Familienunterhaltung in Europa. Zum Programmstock gehören bekannte und beliebte Serien wie "Enid Blyton", "Fix&Foxi", "Urmel" oder "Altair". Das Unternehmen war Gründungsgesellschafter des ersten deutschen Privatsenders Sat.1 im Jahre 1984, hat zum Aufbau des Kinder-Vormittagsprogramms bei Super RTL beigetragen und ist Gründungsmitglied des Verbandes Privater Rundfunk und Telemedien (VPRT). Seit 2007 betreibt die YFE erfolgreich preisgekrönte Pay-TV-Sender, die im Dezember 2014 in "Fix&Foxi" umbenannt wurden und sich weltweit etabliert haben. Die Sender sind sowohl in der DACH-Region (Deutsch) wie auch in Afrika (Englisch und Französisch), dem Nahen Osten (Arabisch und Englisch) und Amerika (Spanisch und Englisch) verfügbar. Der im September 2012 in Betrieb genommene Free-TV Sender "RiC" ist in der DACH-Region frei empfangbar. Darüber hinaus betreibt die YFE über 20 Mobil-TV-Sender auf der TV-Plattform von Hutchison 3. Geleitet wird YFE durch den Vorstand Dr. Stefan Piëch. Kontakt: Your Family Entertainment AG Alexander Neemann Tel.: +49 (0)89 / 99 72 71-73 Fax: +49 (0)89 / 99 72 71-91 Email: alexander.neemann@yfe.tv www.yfe.tv [1] www.fixundfoxi.tv [2] www.rictv.de [3] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Your Family Entertainment AG Schlagwort(e): TV/Radio 2018-01-11 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Your Family Entertainment AG Nordendstr. 64 80801 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 997 271-0 Fax: +49 (0)89 997 271-91 E-Mail: ir@yfe.tv Internet: www.yf-e.com ISIN: DE000A161N14 WKN: A161N1 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP-Media 644569 2018-01-11 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=a96ba7cef5050785e3a1b4496edf815b&application_id=644569&site_id=vwd_london&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=ad2fa63bd15b803a7667c43cbc3b23cd&application_id=644569&site_id=vwd_london&application_name=news 3: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=397f71d34a3031aa83bbf50074bfc07e&application_id=644569&site_id=vwd_london&application_name=news

