Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Continental nach einem Kapitalmarkttag in Las Vegas von 221 auf 251 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Reifenhersteller und Automobilzulieferer habe im Grundsatz jüngste Medienberichte über die Erwägung einer Konzernaufstaltung bestätigt, schrieb Analystin Kristina Church in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie könne die strategischen Ziele einer Wertfreisetzung sehen. Das Kursziel hob sie allerdings nur deshalb an, da sie ihren Bewertungszeitraum ausgeweitet hat und weil die Bewertung der Wettbewerber gestiegen ist./ck/ka Datum der Analyse: 11.01.2018

ISIN: DE0005439004