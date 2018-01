Frankfurt am Main (ots) -



Basis- und Aufbauseminare "Ihr Weg zur Börse" finden von Februar bis Juni 2018 in Frankfurt und Eschborn statt



Die Deutsche Börse veranstaltet über ihre Börsenakademie, die "Capital Markets Academy", ab 26. Februar wieder Abendseminare für Privatanleger im Handelssaal der Frankfurter Börse und in der Unternehmenszentrale in Eschborn. Angeboten werden sechs Basisseminare sowie sieben Aufbauseminare. In den beiden ersten Einführungsseminaren an der Frankfurter Börse haben die Teilnehmer die Möglichkeit, von der Besuchergalerie aus den Parketthandel zu beobachten.



"Der DAX hat allein im letzten Jahr 13 Prozent zugelegt, doch an den meisten Deutschen geht die langfristig positive Wertentwicklung von Aktien spurlos vorüber, weil sie selbst im Niedrigzinsumfeld auf Spareinlagen setzen", sagt Ulf Mayer, Leiter der Börsenakademie. "Die Angst vor der Börse liegt vor allem darin begründet, dass sich die breite Öffentlichkeit nicht ausreichend mit dem Thema beschäftigt. Unsere Seminarreihe und unser Online-Portal zeigen Einsteigern und Anlegern mit ersten Erfahrungen, wie sie mit Chancen und Risiken umgehen, um informierte Entscheidungen bei der eigenen Geldanlage zu treffen."



Die Basisseminare beinhalten die Themen "Börsenwissen kompakt", "Handelbare Produkte", "Finanznachrichten verstehen", "Gewinnen zwischen Euphorie und Angst", "Anlagestrategien" und "Asset Allocation". Die Aufbauseminare drehen sich um verschiedene Wertpapierarten wie Optionsscheine, Zertifikate und ETFs, die Wertpapieranalyse und die praxisnahe Einschätzung von Handelssignalen. Alle Seminare finden an Werktagen jeweils von 17.00 Uhr bis 21.30 Uhr statt.



Börsenwissen können Interessierte aber auch online abrufen: Mit der Plattform "Capital Markets Academy - Digitales Lernen" hat die Deutsche Börse ein Portal geschaffen, das Anlegern unabhängig von Ort und Zeit kostenlos Informationen rund um die Themen Kapitalmarkt und Börse näherbringt.



Das Portal besteht aus drei Bereichen: animierte Erklärfilme für Einsteiger, Video-Vorlesungen mit Börsenexperten und umfangreiche Online-Lehrgänge zu den an der Börse gehandelten Wertpapieren wie ETFs (Exchange Traded Funds) und strukturierten Produkten. Vorbild für das Design des Portals ist das Gebäude der Frankfurter Wertpapierbörse mit Bulle und Bär auf dem Vorplatz und dem aus den Medien bekannten Handelssaal. Von diesen Orten aus gelangen die Nutzer zu den einzelnen Lerninhalten.



Weitere Informationen zu den Seminaren "Ihr Weg zur Börse" sind unter www.deutsche-boerse.com/seminare zu finden. Das Online-Portal "Capital Markets Academy - Digitales Lernen" ist unter www.deutsche-boerse.com/digitales-lernen zu erreichen.



Die Capital Markets Academy bündelt sämtliche Trainingsaktivitäten der Gruppe Deutsche Börse und ist Ansprechpartner für Kapitalmarkt-Know-how und Börsenwissen. Das Angebot reicht von Abendveranstaltungen für Privatanleger und semiprofessionelle Anleger bis hin zu Fachseminaren, Zertifikatslehrgängen und Online-Systemschulungen für Intermediäre, Händler, Back Office-Mitarbeiter und weitere Beteiligte aus dem Börsenumfeld. Dabei arbeitet die Capital Markets Academy auch mit deutschen und internationalen Weiterbildungseinrichtungen und weiteren Kooperationspartnern zusammen. Die Capital Markets Academy sorgt außerdem im behördlichen Auftrag für die Weiterentwicklung und Abnahme der Händlerprüfungen für die öffentlich-rechtlichen Anstalten Frankfurter Wertpapierbörse und Eurex Deutschland.



