Die britische Investmentbank Barclays hat Netflix mit "Overweight" und einem Kursziel von 245 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Die wichtigste Innovation des Streaming-Dienstes sei die Restrukturierung der Geschäftsprozesse rund um den Vertrieb von Inhalten gewesen, schrieb Analyst Kannan Venkateshwar in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Kern sei Netflix ein Zusammensteller von Inhalten verschiedenster Genres, Formaten und Sprachen. Besonders beeindrucke das US-Unternehmen mit seiner Fähigkeit, die Zeichen der Zeit zu identifizieren und sich frühzeitig an neue Gegebenheiten anzupassen./ck/la Datum der Analyse: 11.01.2018

ISIN: US64110L1061