Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Bayer auf "Buy" belassen. Analyst Peter Verdult sieht den weiteren Anteilsabbau an Covestro als Signal, dass die Wahrscheinlichkeit von grünem Licht für die Fusion mit Monsanto durch europäische und us-amerikanische Wettbewerbshüter gestiegen ist. Die Kapitalerhöhung werde nun eher 9 Milliarden Euro schwer, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ag/zb Datum der Analyse: 11.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0063 2018-01-11/12:22

ISIN: DE000BAY0017