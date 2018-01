Mit einer positiven Analystenaussage startete die Aktie von BASF am Donnerstag in den Handel. Die Analysten von Mainfirst erhöhten ihre Bewertung der Ludwigshafener von Neutral auf Outperform und hoben zugleich ihr Kursziel von 95 auf 109 Euro an. Zum einem erwarten sie, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...