Die australische Investmentbank Macquarie hat das Kursziel für BP von 425 auf 450 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Nach der jüngsten Ölpreiserholung dürften sich die Anleger nun auf das künftige Förderpotenzial und das Cashflow-Wachstum der Ölkonzerne fokussieren, schrieb Analyst Iain Reid in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. BP stehe in dieser Hinsicht unter den großen Akteuren am schlechtesten da. Dessen ungeachtet, seien die Briten in puncto Kostensenkungen und Projektentwicklung erfolgreich, begründete er das neue Kursziel./edh/zb Datum der Analyse: 10.01.2018

