Auf einmal geht es also doch: MorphoSys (ISIN: DE0006332003) steigt, als würde die Aktie auf Schienen laufen. Dabei war der Dezember absolut kein guter Monat für die Aktie. Ein kleines Topp war vollendet, niemand mochte so recht dagegenhalten. Der einzige Vorteil war: Nennenswerter Abgabedruck blieb aus. Trotzdem, nach oben ging da gar nichts - bis am letzten Handelstag des Jahres J.P. Morgan daherkam und das Kursziel für die Aktie aufstockte: von 86 auf 97 Euro. Das war offenbar der Weckruf - seither läuft es wieder.

97 Euro - das wäre vom aktuellen Kursniveau aus noch ein gutes Stück, lukrativ genug, um zu kaufen. Das dachten sich auch ...

