Mit Hello Fresh und Delivery Hero hat der Rocket Internet im Jahr 2017 zwei erfolgreiche Börsengänge hingelegt. Nun will der Berliner Investor Oliver Samwer mit seiner Startup-Schmiede auf Einkaufstour gehen.

Rocket Internet will wieder verstärkt auf Einkaufstour gehen und hat dafür große Reserven angehäuft. "Um Firmen in einer bestimmten Größe aufbauen zu können, benötigt man mehr Kapital als jemals zuvor", sagte Firmenchef Oliver Samwer in einem am Donnerstag veröffentlichten Reuters-Interview. Aktuell sind die Kassen der Startup-Schmiede mit 1,6 Milliarden Euro an Cash gefüllt. Bei der Suche nach dem nächsten Hauptgewinn schaut sich Rocket laut Samwer monatlich "200 bis 300 neue Firmen" an. "Es kann sein, dass wir 2018 oder 2019 die Möglichkeit haben, mehrere 100 Millionen Euro auf einmal zu investieren", sagte der 45-Jährige, der Rocket Internet vor elf Jahren zusammen mit seinen beiden Brüdern gegründet hat.

Die Kritik an Samwer war zuletzt vernehmlich lauter geworden. Investoren hatten ihn wiederholt aufgefordert, Geld in die Hand zu nehmen, um den dümpelnden Aktienkurs aufzupäppeln oder sich sogar wieder ganz von der Börse zu verabschieden. ...

