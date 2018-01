Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Air Liquide vor Geschäftszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 118 Euro belassen. Das Umsatzwachstum des Industriegase-Herstellers dürfte sich im vierten Quartal gegenüber dem dritten etwas abgeschwächt haben, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies liege aber alleine am guten Abschneiden im vierten Quartal 2016 aufgrund von Sondereffekten. Jones hält die Aktien angesichts verbesserter Marktaussichten und des guten Optimierungspotenzials für attraktiv./ag/la Datum der Analyse: 10.01.2018

ISIN: FR0000120073