Die australische Investmentbank Macquarie hat die Einstufung für Nike auf "Outperform" mit einem Kursziel von 72 US-Dollar belassen. Der weltgrößte Sportartikelkonzern scheine in die Offensive zu gehen, um Marktanteile zurückzugewinnen, schrieb Analyst Laurent Vasilescu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies habe im zweiten Geschäftsquartal in der Region EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika) begonnen und dürfte sich in anderen Weltmärkten fortsetzen./edh/ajx Datum der Analyse: 10.01.2018

ISIN: US6541061031