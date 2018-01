Gutes Management erkennt man daran, dass es über einen Plan B verfügt, für den Fall, dass Plan A nicht funktioniert, was bei Explorationsunternehmen ja definitionsgemäß wahrscheinliche ist. VR Resources Ltd. (TSX.V: VRR, FSE: 5VR) gehört nach Auffassung von Goldinvest.de zu diesen gut geführten Explorern. Das jüngste Update zum Kupfer-Gold-Flagschiffprojekt Bonita in Nevada wurde vom Markt, trotz technisch ordentlicher ...

