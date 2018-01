Köln (ots) - Kunden können Reisepreise und Gutscheine gewinnen



Reisepreise im Gesamtwert von über einer Million Euro, Einkaufscoupons von bis zu 50.000 Euro, mehr als 25 Millionen Gutscheine insgesamt: Mit der am Montag startenden REWE Rubbellos-Aktion beginnt das Jahr für REWE-Kunden mit hohen Gewinnchancen. Zu den Partnern gehören DERTOUR, REWE Lieferservice, PAYBACK, Weinfreunde, ZooRoyal, REWE Blumen und REWE Foto.



Vom 15. Januar bis 17. Februar, aber nur solange der Vorrat reicht, erhalten Kunden in den bundesweit mehr als 3.500 REWE-, nahkauf- und Sky-Märkten sowie beim REWE Lieferservice je 10 Euro Einkaufswert ein Rubbellos gratis an der Kasse. Jedes Rubbellos beinhaltet zwei Chancen auf Millionen von Gewinnen: Wer unter der "Euro-Schein"-Rubbelfläche drei gleiche Symbole findet, bekommt nach der Online-Registrierung auf rewe.de/rubbeln den entsprechenden Gutschein im angegebenen Wert als Gewinn. Die Gutscheinwerte variieren zwischen 5 und 50.000 Euro. Außerdem können 5-fach PAYBACK-Punkte auf den nächsten Einkauf gewonnen werden. Der Glückscode unter der "Flugzeug"-Rubbelfläche ermöglicht die Teilnahme an einer wöchentlichen Gewinnverlosung auf rewe.de/rubbeln. Einmal auf der Website aktiviert, berechtigen die Codes zum Gewinn von ausgelosten 100 Traumreisen - darunter Fernziele wie Seychellen, Malediven, Abu Dhabi und Thailand sowie Kreuzfahrten - und 1.000 Reisegutscheinen. Die Gewinner werden vom 28. Januar bis 18. Februar jeweils sonntags und am Montag, 26. Februar, um 19 Uhr auf rewe.de/rubbeln bekannt gegeben. Aktivierte Glückscodes behalten bis zur finalen Ziehung ihre Gültigkeit.



Die gesamte Gewinnspielabwicklung erfolgt über www.rewe.de/rubbeln. Dort gibt es auch weiterführende Informationen zur Rubbellos-Aktion. Der Teilnahmeschluss bzw. das Ende der Aktivierungsfrist für die Reise-Gewinncodes, Einkaufs- und Partner-Gutscheine ist der Sonntag, 25. Februar 2018, 23:59 Uhr. Rubbellose gibt es im Aktionszeitraum nur solange der Vorrat reicht. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland.



Über REWE:



Mit einem Umsatz von 18,4 Mrd. Euro (2016), rund 120.000 Mitarbeitern und weit über 3.000 REWE Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE Märkte werden als Filialen oder durch selbstständige REWE-Kaufleute betrieben.



Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2016 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 54 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren 330.000 Beschäftigten und 15.000 Märkten in 20 europäischen Ländern präsent. In Deutschland erwirtschafteten im Jahr 2016 rund 240.000 Mitarbeiter in rund 10.000 Märkten einen Umsatz von 39 Milliarden Euro.



