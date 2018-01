Frankfurt am Main - Die Investmentaussichten für 2018 sind überwiegend positiv. Doch es wird schwerer, eine gute Performance zu erzielen, so Marc Schaffner, Portfolio Analyst und Director im Global Investment Solutions Team von UBS."Gefragt sind intelligente, breit diversifizierte und gleichzeitig kostengünstige Anlageprodukte", habe Schaffner gesagt. Bewährt hätten sich die drei Active Allocation-Fonds (Defensive (ISIN LU1513785367/ WKN A2DGJM), Balanced (ISIN LU1513786415/ WKN A2DGJS), Growth (ISIN LU1513787652/ WKN A2DGJX) von UBS Asset Management (AM), eine Kombination aus passiven Anlagen und aktivem Management.

