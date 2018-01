In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger - und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um Kodak, Bitcoin Group, Steinhoff, Deutsche Bank, Commerzbank, Nordex und JinkoSolar. Das Thema Blockchain hat jetzt auch die Aktie von Kodak zum Leben erwacht, sie schnellte an nur zwei Handelstagen um 250 Prozent nach oben. Ob das gerechtfertigt ist und wer der heimliche Gewinner sein könnte, erläutert Börsenexperte Alfred Maydorn.Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um die jüngsten Abschläge bei der Bitcoin Group, um die "Lieblingsaktie" Steinhoff, die Deutsche Bank und die Commerzbank, um das Comeback von Nordex und die anstehende Trendwende bei JinkoSolar.Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach in auf www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.