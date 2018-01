Philadelphia (ots/PRNewswire) - Stream TV Networks, Inc. und BOE Technology Group Co., Ltd. freuen sich, ihre Kooperation bekanntzugeben, der zufolge BOE's hochauflösende Panels mit Stream TV's preisgekrönter brillenloser 3D-Technologie (@UltraD3 (https://vimeo.com/ultrad3/ces2018presentation)) kombiniert werden. Mit Panels ganz unterschiedlicher Größen - für Handys, PC-Monitore bis hin zu Großbildfernsehern - wird das Projekt in der gesamten Unterhaltungs- und Haushaltelektronikbranche die Entwicklung von Geräten anstoßen.



"Jetzt, da es 8K-Panels gibt, sind 4K-Fernseher und 4K-PC-Monitore obsolet", so Mathu Rajan, CEO von Stream TV. "Die Arbeit mit hochauflösenden Panels von einem Partner wie BOE lässt uns im weltweiten Markt deutlich an Boden gewinnen." #8K #8KTV



Stream TV's "Ultra-D"-Lösung, die weithin als weltweit beste brillenfreie 3D-Technologie gilt, ermöglicht mit hochentwickelter Optik und leistungsstarken Rendering-Algorithmen einen 140-Grad-Blickwinkel, der jedem im Raum ein scharfes, klares, lebendiges und anpassbares 3D-Erlebnis bietet - ohne, dass eine Brille oder Goggles nötig wären.



"Das menschliche Auge kann in flachem 2D nicht zwischen 4K und 8K unterscheiden", fügte Rajan hinzu. "Ohne Nutzung der dritten Ebene vergeudet man im Prinzip all diese Pixel. Wir nutzen die zusätzlichen Pixel, um Bildern mehr Ausprägung und Tiefe zu geben. Unser Ziel ist ein einbindendes Erlebnis, das den Geräteherstellern und ihren Kunden echten Nutzen bietet."



Das erste Ergebnis der Kooperation zwischen Stream TV und BOE ist ein brillenloses 8K-Lite-Ultra-3D-Display. Das Display wird in privater Vorführung nur mit vorheriger Terminvereinbarung am Stand von Stream TV auf der Consumer Electronics Show (@CES (https://twitter.com/CES) CES2018) präsentiert - im Las Vegas Convention Center, Central Hall, Nr. 10939. Um Einzelheiten zu erfahren, schreiben Sie bitte eine E-Mail an press@Ultra-D.com.



INFORMATIONEN ZU STREAM TV NETWORKS, INC:



Stream TV ist ein in Philadelphia ansässiges Technologieunternehmen. Seine bahnbrechende "Ultra-D"-Technologie ist die einzige proprietäre brillenlose 3D-Lösung, die neben einer verblüffenden visuellen Darstellung auch die Umwandlung von Inhalten aus beliebigen 2D- oder 3D-Quellen ermöglicht. www.Ultra-D.com



INFORMATIONEN ZU BOE:



BOE ist ein Vorreiter in der Innovation und Entwicklung von TFT-LCD-Technologien und setzt sich dafür ein, den Fortschritt auf dem Gebiet neuer Anzeigesysteme wie z. B. flexiblen Displays, erweiterter Realität (augmented reality) und virtueller Realität zu beschleunigen. Ziel von BOE ist es, leichte, dünne, energiesparende und umweltfreundliche Produkte mit hoher Farbtreue, hochauflösendem Bild und breiten Blickwinkeln zu entwickeln. Das Unternehmen verbessert fortlaufend das visuelle Erlebnis für Mobiltelefone, Tablets, Notebooks, Monitore, Fernseher und andere Geräte. http://www.boe.com/en/index/pei.html



