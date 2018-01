Unsere Wette für ADIDAS eröffneten wir am 28. Oktober (AB 45/17). Der CEO Kasper Rorsted war zuvor die Gallionsfigur für das ADIDAS-Investment als erfolgreichstes Comeback bis zur Jahresmitte. Anschließend begann die bekannte 20-%-Korrektur von 202 bis knapp über 166/163 €. Was jetzt?



Alle ADIDAS-Zahlen sind weitgehend bekannt. Die weiteren Visionen von Herrn Rorsted entscheiden nun darüber, wohin die ADIDAS-Fahrt geht. Seit drei Monaten gibt es keine einzige Detail-Studie der Analysten. Der Marktwert beträgt 35,6 Mrd. € und ist im Vergleich zum Umsatz immer noch preiswerter als bei NIKE mit immerhin 82 Mrd. Dollar Marktwert. Im KGV liegen beide Werte nicht sehr weit auseinander, nämlich bei 23: 28. Wie viel Wachstum muss Herr Rorsted nun per 2019 bieten, um eine neue ADIDAS-Rally auszulösen. Wir hatten uns bei 165 € bereits positioniert und sehen ein Rally-Potenzial bis 215/220 € als wahrscheinlich an. Bei 82 Prozent Auslands-Anteil im Konzernumsatz spielt das deutsche Geschäft keine erhebliche Rolle. Wir investieren auf der Ebene 165/168 €, bevor der Chef seine Visionen erläutert.



Dies ist ein Ausschnitt aus der aktuellen Actien-Börse Nr. 02 vom 13.01.2018!



