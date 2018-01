Las Vegas (ots/PRNewswire) - Hisense, ein globaler Technologieführer, hat heute seine innovative Reihe an TV-Geräten für 2018 vorgestellt, wozu das bahnbrechende 100" Hisense 4K Ultra HD Smart Laser TV, das U9 ULED TV mit über 1.000 Hintergrundbeleuchtungsbereichen und das schmalrandige U7 ULED TV gehören. Hisense setzt auch 2018 seinen Weg fort, das Fernseherlebnis mit erstklassigen Technologien, wie ULED, Quantum Dot, Dolby Vision HDR-Technologie bei der Bildwiedergabe und lokalem Dimmen sowie der nächsten Generation der einfach zu verwendenden Hisense Smart-TV-Plattform mit neuen Möglichkeiten für die Sprachsteuerung völlig umzuwandeln.



Hisense setzt beim Seherlebnis auch weiterhin neue Maßstäbe über sein Engagement für topmoderne Technologien, größere Bildschirmmaße und erstklassiges Design. "Erstklassige Bild- und Tonqualität, nahtloser Zugang zu Inhalten und ein schönes, ästhetisches Design stehen bei den Kunden in diesem Jahr weiter hoch im Kurs und wir haben die Latte hier sehr hoch gelegt", sagt Jerry Liu, Chief Executive Officer von Hisense Americas. "Nachdem wir 2017 erneut als ein Jahr des Aufbruchs erlebt haben, sind wir bereit, diese Dynamik mithilfe unserer unglaublichen Reihe an Innovationen auf Luxusniveau, wozu auch das alles verändernde Hisense 4K Ultra HD Smart Laser TV gehört, weiterzutragen."



Die Zukunft gehört dem reduzierten Panel



Im 4. Quartal 2017 hat Hisense das revolutionäre Hisense 4K Ultra HD Smart Laser TV in den USA eingeführt, ein Produkt, das die Zukunft beim erstklassigen Home-Entertainment auf dem großen Bildschirm repräsentiert. Mit seiner Kapazität von 3.000 Lumen (standardmäßig) bei der Wiedergabe von beeindruckenden 4K-Bildern auf einem Ambient-Light-Rejection-Bildschirm ist das Hisense 4K Laser TV schlicht unglaublich. Außerdem verfügt es über ein eingebautes Harman/Kardon®-Audiosystem mit vier Lautsprechern und über einen drahtlosen Subwoofer, der für ein raumfüllendes Hörerlebnis wie im Kino sorgt. Das 4K Ultra HD Smart Laser TV, das nach seinem Start ein Menge Lob erhalten hat, wird in den kommenden Jahren eines der Schlüsselprodukte für Hisense sein.



Über eintausend Hintergrundbeleuchtungsbereiche



Dank der Kombination von ULED, Quantum Dot, Dolby Vision HDR und HDR-10-Technologie bietet das Vorzeigeprodukt 2018, das Hisense U9 ULED TV, eine atemberaubende Bildqualität mit über 1.000 Hintergrundbeleuchtungsbereichen und einem Helligkeitsspitzenwert mit einer Leuchtdichte von über 2.200 Nits (standardmäßig). Außerdem bietet es eine eingebaute Android-TV-Schnittstelle für den Google Assistant und es enthält bereits Apps, mit denen Sie ihre Unterhaltung nach Ihrem Geschmack anpassen können.



Die ULED-Technologie von Hisense, die über 20 Patente erhalten hat, bringt es auf bis zu dreimal höhere Helligkeitswerte als OLED. Sie bietet einen besseren Dynamikumfang und eine bessere Erkennung von Schwarz und Weiß, während gleichzeitig Verbesserungen bei Farbe, Kontrast, Schwarzpegel, Helligkeit und flüssiger Bewegung erzielt werden.



Bei der Einfassung ist weniger mehr



Das Hisense U7 ULED TV bringt erstklassige Bildqualität und elegantes Design zusammen. Durch die Kombination von ULED, Ultra-Wide Color Gamut und Dolby Vision HDR sowie der HDR-10-Technologie mit einem schlanken, schmalrandigen Design stellt das Hisense U7 ULED TV ein echtes Komplettpaket bereit. Es bietet eine eingebaute Android-TV-Schnittstelle für den Google Assistant und eine Menge Apps, mit denen Sie ihre Unterhaltung nach Ihrem Geschmack anpassen können. Aktivieren Sie Play oder Pause oder drehen Sie die Lautstärke auf, ohne dass Sie auch nur einen Finger rühren müssten.



Das Hisense U7 ULED TV, das die Bildqualität auf ein neues Niveau hebt, bietet Wide Color Gamut, HDR-10 für alle TV-Geräte, angefangen bei der 50"-Klasse bis zur 86"-Klasse.



Hisense 100" 4K Ultra HD Smart Laser TV



- 4K Ultra HD Resolution - 3.000 Lumen (standardmäßig) für optimale Helligkeit - Eingebautes Harman/Kardon®-Audiosystem mit separatem drahtlosem Subwoofer (Gesamtleistung 110 Watt) - 100" Ambient Light Rejection Screen - Texas Instruments DLP® 4K UHD Digital Micromirror Device (DMD-)Chip - Eingebauter TV-Tuner - Hisense Smart-TV-Plattform - 20.000 Stunden Lebensdauer der Lichtquelle (standardmäßig)



Hisense U9 ULED TV



- 4K Ultra HD Resolution - Quantum Dot Wide Color Gamut - Dolby Vision HDR und HDR-10 - 1.000+ Hintergrundbeleuchtungsbereiche - Lokales Full-Array-Dimmen - Motion Rate bei 480 - Bluetooth Audio - Android-TV mit Sprachsteuerung - Kompatibel mit Google Assistant - Funktioniert mit Amazon Alexa (in den USA, Deutschland und im Vereinigtem Königreich) - Verfügbar in der 75"-Bildschirmklasse



Hisense U7 ULED TV



- 4K Ultra HD Resolution - Dolby Vision HDR und HDR-10 - Wide Color Gamut - Lokales Dimmen - Motion Rate bei 240 für TVs der 55"-Klasse und bei 480 für TVs der 65"-Klasse - Bluetooth Audio - Android-TV mit Sprachsteuerung - Kompatibel mit Google Assistant - Funktioniert mit Amazon Alexa (in den USA, Deutschland und im Vereinigtem Königreich) - Schlankes Design mit schmaler Einfassung - Verfügbar in der 65"- und 55"-Bildschirmklasse



