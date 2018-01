Weißt du, wie ernst es dem Tabakriesen Altria (WKN:200417) mit elektronischen Zigaretten ist? Ziemlich ernst. Altria investiert jetzt in Vape Shops.



Der führende US-Zigarettenhersteller - der auch hofft, groß abzukassieren, wenn Philip Morris International (WKN:A0NDBJ) die FDA-Zulassung für seine Marlboro Heatsticks gewinnt - sagte, dass er einen Minderheitsanteil an einem der größten e-cig-Einzelhändler des Landes gekauft habe, weil er so größeren Einblick in die Kaufgewohnheiten der Kunden bekommt.

Die Luft reinigen

Der Markt für elektronische Zigaretten hat das Potenzial, sich in Größe und Umfang in diesem Jahr dramatisch zu verändern. Wenn Philip Morris eine Klassifizierung mit reduziertem Risiko für iQOS erhalten kann, ...

