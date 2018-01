Vier neue Geschmacksrichtungen und ein verschlanktes Design: Coca Cola will mit einem Makeover seiner zuckerfreien Diet Coke neue Kunden anlocken. Die Kampagne scheint vor allem auf die Instagram-Zielgruppe abzuzielen.

Es geht vor allem ums Aussehen. Der Coca-Cola-Konzern hat seine Light-Produkte überarbeitet und wirbt in den USA bereits für das überarbeitete Diet-Coke-Angebot. Dabei betont Coca Cola aber vor allem, wie schick das neue Design sei. "New insta-worthy can", heißt es auf dem Twitter-Account mit dem Namen "Diet Coke" von Coca Cola. Besonders gut steht einem Kunden die Cola-Dose demnach wohl, wenn er ein farblich passendes Outfit dazu trägt - und der Konzern spekuliert ...

