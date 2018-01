IRW-PRESS: Saturn Oil + Gas Inc.: Saturn Oil + Gas Inc. veröffentlicht Viking IP30 Ergebnisse von über 115 Barrels/Tag

SASKATOON, SASKATCHEWAN - 11. Januar 2018 - Saturn Oil + Gas Inc. (Saturn oder das Unternehmen) (TSX.V: SMI) (FSE: SMK) ist erfreut die anfänglichen Produktionsraten der ersten 30 Tage (IP30) für die beiden ersten horizontalen Viking Bohrungen (101/9-31 und 102/9-31) bekanntzugeben, deren Produktionsstart bereits am 19. Dezember 2017 veröffentlicht wurde.

In dem Zeitraum der ersten 30 Tage hat die Bohrung 101/9-31 insgesamt 3.529 Barrel 36° API Leichtöl gefördert und das entspricht einem Durchschnitt von 118 Barrel pro Tag. Die Bohrung hat in den vergangenen fünf Tagen im Durchschnitt 104 Barrel Leichtöl pro Tag gefördert.

In dem Zeitraum der ersten 30 Tage hat die Bohrung 102/9-31 insgesamt 3.564 Barrel 36° API Leichtöl gefördert und das entspricht einem Durchschnitt von 119 Barrel pro Tag. Die Bohrung hat in den vergangenen fünf Tagen im Durchschnitt 109 Barrel Leichtöl pro Tag gefördert.

Der Erfolg dieser beiden Bohrungen hat die Interpretation des technischen Teams von Saturn bestätigt und die Produktionsdaten der frühen Phase sind vergleichbar mit oder höher als von namhaften Produzenten in der Viking Formation dieser Region. Das Unternehmen führt momentan eine Bestandsaufnahme an risikoarmen horizontalen Bohrzielen auf den eigenen Gebieten Lucky Hills, Whiteside und Flaxcombe durch.

Über Saturn Oil + Gas Inc. Saturn Oil + Gas Inc. (TSX.V: SMI) (FSE: SMK) ist ein börsennotiertes Energieunternehmen und fokussiert auf die Akquisition und Entwicklung von unterbewerteten und risikoarmen Gebieten. Saturn strebt den Aufbau eines starken Portfolios mit Cash-flow Gebieten in strategischen Regionen an. Risikobefreite Gebiete und kalkulierbare Umsetzung werden es Saturn ermöglichen mit Vorkommen und Produktion sowie anhaltende Einnahmen. Saturns Portfolio wird der Schlüssel für Wachstum und bietet langfristige Stabilität für Aktionäre.

