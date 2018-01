FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des Industriegasekonzerns Linde haben am Donnerstagnachmittag an der Dax-Spitze 2,29 Prozent zugelegt. Als Treiber erwies sich ein positiver Analystenkommentar.

So hatte die US-Investmentbank Merrill Lynch ihr Kursziel erhöht. Linde ist zudem ihr "Top Pick" der europäischen Chemiebranche. Die Gewinnentwicklung nehme Fahrt auf und die gute Wirtschaftsstimmung liefere Rückenwind, schrieb Analystin Stephanie Bothwell in einer aktuellen Studie. Die Absatzpreise zögen an.

Im Zuge der Fusion mit dem US-Konzern Praxair verbesserten sich die Margen, weshalb die Papiere aufwerten dürften, hieß es weiter. Linde biete darüber hinaus hohe Cashflow-Renditen und hohe Erträge für die Aktionäre./ajx/jha/

