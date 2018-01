Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Schaeffler mit Blick auf das neue Jahr auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 15,50 Euro belassen. Nachdem in der zweiten Jahreshälfte 2017 zyklischer Optimismus Sorgen über strukturelle Risiken habe verblassen lassen, dürfte es 2018 anders herum laufen, schrieb Analyst Harald Hendrikse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu globalen Autoherstellern und Zulieferern. Die Wachstumsdynamik dürfte sich verlangsamen. Beim Zulieferer Schaeffler sei die Unsicherheit besonders hoch. Allerdings ermutigten die jüngsten Investitionen in Hybrid- und Elektroautos./ck/ajx Datum der Analyse: 11.01.2018

ISIN: DE000SHA0159