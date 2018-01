Tagesausblick für 12.1.: DAX gibt weiter nach. Commerzbank, GE und Ölaktien im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

Die Käufer streiken und wer die jüngste Rally mitgegangen ist, macht Kasse. Trotz festerer Kurse in New York und einem erneut starken Finanzsektor gaben die deutschen Aktienindizes weiter nach. Selbst der Gewinner-Index 2017, der ATX trat heute nur auf der Stelle. Die Aktienbarometer, in denen der Banken- und Ölsektor eine stärkere Rolle spielt als im DAX demonstrierten hingegen relative Stärke. Das gilt vor allem für den spanischen IBEX35 und den italienischen FTSE MIB 40. Der Ölpreis schob sich heute auf den höchsten Stand seit Mitte 2015 und der Euro/US-Dollar stößt erneut an das Hoch aus dem vergangenen Jahr. Derweil stieg die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen über 0,5 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit Juli 2017.

Unternehmen im Fokus

Auch heute zeigten die Aktien der Commerzbank und der Automobilzulieferer Hella, Leoni und Schäffler eine überdurchschnittliche Performance. Derweil werden Anleger bei Immobilienaktien wie Deutsche Wohnen und Deutsche Euroshop allmählich skeptisch. Der Anstieg der Anleiherenditen drückt hier auf die Stimmung. In der zweiten Reihen zeigten vor allem Dialog Semiconductor und Nordex deutliche Ausschläge.

Bei General Electric bahnt sich eine nachhaltige Trendwende an. Seit dem Tief hat sich das Papier über zehn Prozent verbessert. Ein Grund ist sicherlich der neue Chef. Eine überdurchschnittlich starke Entwicklung zeigen seit einigen Tagen zudem die Öltitel Chevron und Exxon. Sie profitieren vom Anstieg des Ölpreises.

Morgen endet die Verbraucherelektronikmesse CES in Las Vegas. Meldungen rund um autonomes Fahren, Wearables, Home Entertainment, Artificial Intelligence, Robotics und Virtual Reality könnte Techwerte wie Alphabet, Apple und zahlreiche weitere Titel in den Fokus der Investoren schieben. Morgen läuten JP Morgan Chase und Wells Fargo den Datenreigen für das gesamte Geschäftsjahr 2017 in den USA ein.

Wirtschaftsdaten

China - Außenhandel, Dezember

USA - Einzelhandelsumsatz, Dezember

USA - Verbraucherpreise, Dezember

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 13.340/13.420/13.530 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.000/13.070/13.140/13.200 Punkte

Der DAX gab heute im Tagesverlauf auf rund 13.200 Punkte nach. In diesem Bereich findet der Index eine Unterstützung. Swing-Tradern könnten sich hier Chancen eröffnen. Das Potenzial scheint zunächst auf 13.340/13.400 Punkte limitiert. Kippt der Index hingegen unter 13.200 Punkte erscheint eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis in den Bereich von 13.000 Punkten möglich.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 02.10.2017 - 11.01.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 12.01.2013 - 11.01.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

