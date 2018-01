Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-01-11 / 18:31 München, 11. Januar 2018 - *Blättchen & Partner stellt seine kritische Studie zu den Neuemissionen vor* * * Anteil an den weltweiten Neuemissionen gerade einmal 0,7 %* ** Performance der Neuemissionen besser als der Gesamtmarkt* ** Performance der Neuemissionen im Prime Standard besser als im Scale* ** Kosten des Börsengangs im Scale zu hoch, Handelsvolumen viel zu niedrig* Wie schon seit langem ist die Neuemissionstätigkeit in Deutschland im internationalen Vergleich unbedeutend und gehört in Europa zu den Schlusslichtern. Deutschland hat an der Anzahl der weltweiten Neuemissionen einen Anteil von 0,7 % und beim Emissionsvolumen einen Anteil von 1,5 %. Demgegenüber war für deutsche Verhältnisse die Neuemissionstätigkeit zufriedenstellend bis gut. Elf Neuemissionen, davon vier im Scale, überzeugten durch eine gute Performance, die insgesamt auch besser als der Gesamtmarkt war. Knapp zwei Drittel der Emissionserlöse flossen an die Emittenten und es wären sogar mehr als 75 % gewesen, wenn nicht alle Aktien beim letzten Börsengang des Jahres durch Befesa aus einer Umplatzierung stammten. Dennoch ein klares Signal, dass der Börsengang primär der Wachstumsfinanzierung diente. Neuemissionen im Scale performten insgesamt etwa schlechter. Die Nachfrage der Investoren bei den ersten beiden Neuemissionen war zurückhaltend bis schwach. Die Hindernisse für die Entwicklung von Scale sind schon klar erkennbar. Mit im Durchschnitt weniger als 1 Million Stück platzierten Aktien fehlt die Liquidität im Handel. Umso höher sind dagegen die Kosten für den Börsengang. Diese liegen prozentual im zweistelligen Bereich und sind häufig mehr als doppelt so hoch wie bei Neuemissionen im Prime Standard. Ein Börsengang im Scale ist also bei diesen Rahmendaten weder für Investoren noch für Emittenten attraktiv. _Die Studie kann abgerufen werden unter www. blaettchen.de_ *Über Blättchen & Partner * Die Blättchen & Partner GmbH zählt mit innovativen Finanzstrategien seit über 30 Jahren zu den führenden Corporate Finance-Experten in Deutschland. Die Münchner Gesellschaft ist spezialisiert auf die Beratung bei Managementbeteiligungsprogrammen sowie Börsengängen, Anleihe- und Schuld-schein-Emissionen, Unternehmensbeteiligungen und M&A-Transaktionen. Auf die Finanzierungsstruktur der Kunden zugeschnittene Lösungen im strategischen Investor Relations komplettieren das Angebot. Mehr als 500 Transaktionen sind ein Beleg für die ausgewiesene Expertise der Gesellschaft. Das gewachsene interdisziplinäre Kompetenznetzwerk, die hohe Kundenzufriedenheit und die Vielzahl an Veröffentlichungen zu wichtigen Corporate Finance-Themen spiegeln die anerkannte Reputation der Blättchen & Partner GmbH wider. Kontakt: BLÄTTCHEN & PARTNER GmbH Paul-Heyse-Str. 28 80336 München Tel.: +49 (0) 89-210 294 60 E-Mail: office@blaettchen.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Blättchen & Partner GmbH Schlagwort(e): Finanzen 2018-01-11 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 644887 2018-01-11

