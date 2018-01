Schwarzach am Main - Vapiano-Aktie: Strammer Expansionskurs - Aktienanalyse Die Restaurantkette Vapiano (ISIN: DE000A0WMNK9, WKN: A0WMNK, Ticker-Symbol: VAO) hat vorläufige Umsatzzahlen serviert - und die können sich durchaus sehen lassen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...