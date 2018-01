Liebe Leser,

Bayer hat am Donnerstag erneut eine hohe innere Stärke unter Beweis gestellt. Das Papier war bereits auf dem Weg nach unten. Nun wehrte sich die Aktie gegen den Sturz zurück auf eine runde und wichtige Unterstützung. Es wird spannend, wie das Papier auf die Monsanto-Nachrichten reagiert, meinen charttechnische Analysten. Konkret: Die Aktie befindet sich in einem leichten Abwärtstrend. Das aktuelle 6-Monats-Tief bei 103,10 Euro, das erst am 2. Januar 2018 markiert wurde, ist ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...