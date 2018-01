Liebe Leser,

BYD konnte am Donnerstag erneut den Nachweis dafür liefern, dass die Aktie doch höheres Potenzial besitzt, als zuletzt in einigen charttechnischen Analysen bekanntgegeben worden war. Der Wert ist nach Meinung der Analysten auf einem guten Weg, Kurssteigerungen von 20 % und mehr schaffen zu können. Im Einzelnen: Die Aktie musste am Donnerstag zwar minimal abgeben, dennoch hat sich der Wert im laufenden Aufwärtstrend oberhalb der wichtigen Marke von 7 Euro gehalten und dürfte ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...