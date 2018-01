Liebe Leser,

Nordex schafft genau das, was wir an dieser Stelle oftmals prognostiziert hatten. Der Wert explodiert förmlich und hat sich zurück in die Aufwärtsbewegung katapultiert. Die Gewinne sind mächtig, die Chancen prächtig. Chartanalysten sind der Meinung, eine Investition lohne sich noch immer. Im Detail: Die Aktie konnte am Donnerstag mit einem erneuten Aufschlag von rund 3 % aus dem Handel gehen. Damit hat sich der Wert über die bisherige Obergrenze von 10 Euro geschoben und gleich ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...