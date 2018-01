Liebe Leser,

Aurelius ist in diesen Tagen kurz auf der Stelle getreten. Dennoch sei die Aktie nach Ansicht von Chartanalysten in der Lage, neue Zwischenhochs zu erreichen und das bisherige Allzeithoch anzugreifen, sofern die Seitwärtsphase der letzten Tage überwunden wird. Dann eröffnen sich Chancen auf schnelle Gewinne von mehr als 10 %, meinen charttechnisch versierte Analysten. Im Detail: Die Aktie befindet sich in einem starken und seit Mitte November sichtbaren Aufwärtstrend. Dabei ... (Frank Holbaum)

