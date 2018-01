FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einem Händler von Lang & Schwarz hat sich die einzig handelbare Meldung im nachbörslichen Geschäft mit deutschen Aktien am Donnerstagabend um Puma gedreht. Der Sportartikelhersteller und Großaktionär Kering gehen künftig wieder stärker eigene Wege. Der Pariser Luxusgüterkonzern will einen Großteil seiner Puma-Aktien abgeben, wie Kering nach Xetra-Schluss ankündigte. Am Abend wurden Puma 0,5 Prozent schwächer gegen einen aber ansonsten steigenden Markt gestellt. Neue Rekordstände an der Wall Street weckten das Interesse an heimischen Aktien.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 13.248 13.203 +0,3% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

