Eingebettet in Hügellandschaften und an kristallklarem Wasser in einer der weltweit idyllischsten Landschaften gelegen, öffnet das Hilton Lake Como heute seine Tore und markiert somit das erste Anwesen von Hilton (NYSE: HLT) in der Region. Als größtes Hotel am Comer See wird das neu eröffnete Hotel zu einem Aushängeschild von Hilton für das berühmte Freizeitziel mit seinen gehobenen Unterkünften und seinem beeindruckenden Panoramablick auf den See.

Mit seiner idealen Lage im Herzen des Wohnviertels der Stadt und zwischen dem Zentrum Comos und der Schweizer Grenze sind die Gäste des Hotels nur wenige Schritte von romantischen Villen und üppigen Gärten entfernt. Auch die Promenade entlang des Comer Sees und die neoklassische Villa Olmo befinden sich ganz in der Nähe. In einer der kulturell reichsten und historisch bedeutendsten Regionen weltweit können Gäste die zahlreichen Kunstwerke, Kirchen, Museen, Theater, Parkanlagen und Paläste der Stadt erkunden. Für eine aktive Freizeitgestaltung bietet das Hotel seinen Gästen bequemen Zugang zu zahlreichen Golfanlagen, Tennisplätzen und Wassersportmöglichkeiten, darunter Bootsfahrten und Segelkurse. Für all jene auf der Suche nach glamouröser italienischer Mode liegt die Modemetropole Mailand lediglich 45 Minuten entfernt und mehrere authentische Shopping-Outlets in der Nähe des Hotels sind für unsere Gäste geöffnet.

"Die Eröffnung des ersten Anwesens von Hilton am Comer See verdeutlicht die Bestrebungen der Marke, ihre Präsenz an legendären und aufregenden Reisezielen, die für Reisende aus aller Welt von besonderer Bedeutung sind, auszuweiten", so Andreas Lackner, Regional Head, Full Service Brand Management bei Hilton. "Dieses neue charmante Hotel mit seiner bemerkenswerten Dachterrasse und einem herrlichen Panoramablick auf den See verkörpert die ideale Ergänzung unseres expandierenden Portfolios an Hotels und Resorts. Wir sind äußerst erfreut, unseren Gästen einen unvergesslichen Aufenthalt sowie unseren zuverlässigen Service und unsere vertrauenswürdige Gastfreundschaft bieten zu können."

Besondere Merkmale und Annehmlichkeiten des Hotels:

Zeitgenössische Gästezimmer

Als größtes Hotel am Comer See mit 170 Zimmern bietet das Hotel den Gästen aus seinen modern und elegant gestalteten Räumen einen spektakulären Blick über den See. Alle Zimmer sind mit Parkettböden, Einrichtungen aus Holz und Glas sowie großen Fenstern für lichtdurchflutete Zimmer ausgestattet. Das Hotel besitzt 21 Suiten, drei davon bieten Privatterrassen mit Seeblick sowie private Whirlpools und Sonnenbänke.

Gourmet-Erlebnisse

Die Gäste können aus einer Vielzahl von Gourmet-Angeboten aus unterschiedlichen Speiselokalitäten des Hotels wählen. Das legendäre Hotelrestaurant Satin bietet das Beste aus exquisiten Küchen, inspiriert von den in der Nähe des Sees gelegenen Regionen Südschweiz, Norditalien und Valtellina, sowie eine Weinbibliothek und einen Käsesaal. Die Gäste können zudem kleine Gerichte in der Taffeta Lounge und Bar genießen oder am Pool in unmittelbarer Nähe in der Speiselokalität Terrazza 241 den Blick über den See schweifen lassen.

Entspannungsmöglichkeiten

Die Gäste können am Dachterrassen-Infinity-Pool und Whirlpool ultimative Entspannungsmöglichkeiten genießen oder das Hotelsolarium zur Erholung nutzen. Für ein wahrhaft paradiesisches Erlebnis können die Gäste eine Massage oder eine Behandlung im eforea Spa and Health Club des Hotels buchen. Darüber hinaus bietet das Hotel ein Hallenschwimmbad, das perfekt für ein entspannendes Bad oder eine Hydromassage geeignet ist, sowie ein hochmodernes Fitnesscenter, das rund um die Uhr für seine Gäste geöffnet bleibt.

Tagungen und Veranstaltungen

Das Hotel bietet sechs attraktive Tagungsräume für bis zu 300 Gäste. Der säulenfreie Tanzsaal ist von Tageslicht durchflutet und bietet attraktive Catering-Angebote und eine Privatterrasse. Er ist somit in idealer Weise für Hochzeitsempfänge und besondere Events geeignet.

"Wir freuen uns darauf, Reisende im Hotel Lake Como durch unsere außergewöhnlichen Unterbringungsmöglichkeiten und unseren einzigartigen Service mit der weltberühmten Gastfreundschaft von Hilton verwöhnen zu können", so Giorgio Borgonovo, General Manager bei Hilton Lake Como. "Ob die Gäste unser Hotel gewählt haben, um die zahlreichen einzigartigen Attraktionen vor unserer Haustür zu erkunden, ihre Hochzeit zu feiern oder lediglich ihren Aufenthalt in unserem stylischen Hotel mit seinen zahlreichen außergewöhnlichen Einrichtungen zu genießen das Hilton Lake Como ist darauf vorbereitet, neue Maßstäbe für bedeutende Erfahrungen selbst für unterschiedlichste Reisezwecke zu setzen."

Hilton Lake Como nimmt an Hilton Honors teil, dem preisgekrönten Gästebonusprogramm für die 14 unterschiedlichen Hotelmarken von Hilton. Hilton Honors Mitglieder, die über einen der bevorzugten Hotel-Kanäle buchen, profitieren von unmittelbaren Vorteilen, darunter ein Schieberegler zur flexiblen Zahlung, der es Mitgliedern gestattet, nahezu jede beliebige Kombination von Punkten und Geld zu wählen, um einen Aufenthalt zu buchen, ein exklusiver Mitgliederrabatt sowie kostenloses WLAN. Mitgliedern stehen auch populäre digitale Tools exklusiv durch die branchenweit führende mobile Hilton Honors App zur Verfügung, mit deren Hilfe Hilton Honors Mitglieder einchecken und ihr Zimmer auswählen können. Anlässlich der Hoteleröffnung erhalten Hilton Honors Mitglieder, die für das Hilton Lake Como zwischen heute und dem 11. Juni 2018 buchen, einen Bonus von 1.000 Hilton Honors Punkten pro Nacht.

Das Hilton Lake Como finden Sie in der Via Borgo Vico 241, Como, 22100, Italien. Für weitere Informationen oder Buchungen steht die folgende Website zur Verfügung: lakecomo.hilton.com. Sie können uns auch unter der Telefonnummer +39-031-3382611 kontaktieren.

