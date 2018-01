The following instruments on XETRA do have their first trading day 12.01.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 12.01.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA US466313AH63 JABIL 18/28 BD01 BON USD N

CA XFRA US816851BD03 SEMPRA ENERGY 18/21 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US816851BE85 SEMPRA ENERGY 18/20 BD01 BON USD N

CA XFRA US816851BF50 SEMPRA ENERGY 2023 BD01 BON USD N

CA XFRA US816851BG34 SEMPRA ENERGY 18/28 BD01 BON USD N

CA XFRA US816851BH17 SEMPRA ENERGY 18/38 BD01 BON USD N

CA XFRA US816851BJ72 SEMPRA ENERGY 2048 BD01 BON USD N

CA XFRA US900123CP36 TURKEY 18/28 BD01 BON USD N

CA XFRA USU44946AA63 INGEVITY 18/26 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1189286286 REN FIN. 15/25 MTN 2 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1743726835 ABN AMRO BANK 18/21 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA XS1743726918 ABN AMRO BANK 18/21 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA XS1744316719 ADMIRALTY FIN. 18/37 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1750083229 UTD OV. BK 18/25 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1750210780 NORDIC INV.BK 18/23 MTN BD01 BON GBP N

CA XFRA XS1750986744 ENEL FIN.INTL 18/26 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1750996206 TURK.SI.KAL.BK 18/23 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA XS1751001139 MEXICO 18/28 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1751004232 BCO SANTANDER 18/25 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1751117513 M.BENZ (AU)PAC. 18/21 MTN BD01 BON AUD N

CA FMG XFRA CA3208901064 FIRST MNG GOLD CORP. EQ00 EQU EUR N

CA 2UE XFRA CA42727B1094 HERITAGE CANNABIS HLDGS EQ00 EQU EUR N

CA 1A51 XFRA CA45826Y2015 INTACT GOLD CORP. EQ00 EQU EUR N

CA P94P XFRA CA65389F1009 NICKEL CREEK PLATINUM EQ00 EQU EUR N